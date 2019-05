FIRENZE E TOSCANA 20.05.2019 h 12:36 Di Redazione

Auto in fiamme in galleria Pozzolatico A1: traffico in tilt anche sulla Fi-Si

Pesantissime le ripercussioni anche sull'Autopalio in seguito all'incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi

FIRENZE - Problemi in A1, dove il tratto tra Firenze Impruneta e Firenze sud, verso Roma, è stato chiuso nella tarda mattinata di oggi, lunedì 20 maggio, a causa di un'auto andata in fiamme dentro la galleria Pozzolatico. Nel tratto chiuso il traffico è rimasto bloccato, con code. Il fumo ha ridotto la visibilità, e molti automobilisti si sono trovati in difficoltà. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Firenze e dei distaccamenti di Firenze Ovesta e Pontassieve. Peraltro, il problema in A1 ha causati anche pesanti rallentamenti anche sulla Firenze-Siena, nella carreggiata che porta a Firenze. Con lunghi incolonnamenti nella carreggiata che porta alla Certosa, arrivati ben oltre la galleria della Vallombrosina. RIPERCUSSIONI - Sulla Firenze-Siena in uscita a Firenze. Lunghi incolonnamenti NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

