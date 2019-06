Sciame sismico in Val d'Elsa: una scossa da 3.2 allarma anche in Chianti

Decine di scosse nelle notte, una anche da 2.6. La Sala della Protezione Civile non segnala danni né a cose né a persone

VAL D'ELSA - La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che questa notte, alle ore 00.40, la rete sismica dell'Ingv ha rilevato una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 a 6 km di profondità.

Epicentro nel territorio del comune di Colle Val d'Elsa, nella provincia di Siena e a ridosso del territorio metropolitano fiorentino. Alla Protezione Civile non sono giunte segnalazioni.

Una seconda scossa di magnitudo 3.2 a 8 km di profondità sempre nel comune di Colle Val d'Elsa è stata rilevata alle 01.03. La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione, anche nei comuni vicini (Poggibonsi in primis) e in territorio chiantigiano. Al momento non risultano danni.

Le due scosse sono state precedute e seguite da decine di scosse più lievi. L'ultima, per adesso, alle 7.10 di magnitudo 1.0 sulla scala Richter.

Dal comune di Barberino Tavarnelle fanno sapere che è stato “avvertito in forma molto lieve dalla cittadinanza, il terremoto non ha rilevato alcun danno nel nostro territorio. In via precauzionale, i tecnici comunali hanno effettuato verifiche agli immobili pubblici”.