Lavori nuova circonvallazione: interventi su viabilità di via di Fabbiolle e via Vittorio Veneto

Il sindaco Alessio Calamandrei: "Siamo avanti rispetto ai tempi stabiliti dal cronoprogramma delle opere"

IMPRUNETA - I lavori della nuova circonvallazione di Impruneta proseguono in questi giorni con due interventi importanti: la palificazione in via di Fabbiolle e la realizzazione dell’innesto sulla strada provinciale S.P. 69 all’altezza km 6+350, in via Vittorio Veneto.

Di conseguenza, sono stati istituiti le seguenti modifiche alla viabilità: dal 4 luglio fino al 30 settembre, in via di Fabbiolle, nel tratto compreso tra il numero civico 16 e l’intersezione con la circonvallazione, è istituito divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli, anche avvalendosi della rimozione forzata.

Dal 4 luglio fino al 30 settembre, in via di Fabbiolle tratto compreso tra il civico 18 e l’intersezione con la nuova circonvallazione, è istituito senso unico alternato con precedenza per i veicoli provenienti da via Fabbiolle lato civico 18 e posto il limite di velocità a 30 Km/h.

Dall'8 luglio fino al 30 settembre, in via Vittorio Veneto (S.P. 69) altezza Km 6+350, è istituito divieto di sosta a tutti i veicoli, anche avvalendosi della rimozione forzata, e posto limite di velocità a tutti i veicoli a 30 Km/h. Il transito di tutti i veicoli sarà a senso unico alternato, regolato mediante apposito impianto semaforico.

Il sindaco Alessio Calamandrei esprime la propria soddisfazione: "Siamo avanti nei tempi di realizzazione rispetto al cronoprogramma e questi due fondamentali interventi saranno realizzati senza chiudere la strada".