FIRENZE E TOSCANA 11.07.2019 h 11:58 Di Redazione

Venerdì 12 luglio viene inaugurata la nuova sede fiorentina di igiene urbana veterinaria

Una struttura moderna per la gestione e la tutela degli animali in via Corsica 4

FIRENZE - Venerdì 12 luglio l’assessore regionale al diritto alla salute Stefania Saccardi e il direttore generale Paolo Morello Marchese inaugurano la nuova sede di igiene urbana veterinaria, la sede è in via Corsica, 4 a Firenze. La struttura, diretta dal dottor Enrico Loretti, è stata ristrutturata per diventare ancora più moderna e funzionale all’attività che svolge: gestire e tutelare gli animali. Nei circa mille metri quadrati che hanno mantenuto l’architettura originale Lorenese, sono ora presenti ambulatori, sala operatoria, spazi di cura e degenza prevalentemente per cani e gatti. Mediante un comodato d’uso accordato dal Comune di Firenze sugli immobili è stato concesso alla Asl l’utilizzo di uno dei due padiglioni degli ex macelli e redatto il progetto di restauro con un investimento economico di 620.000 euro. Sarà presente anche il dottor Stefano Cantini, direttore dell’area aziendale sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare del dipartimento di prevenzione aziendale diretto dal dottor Renzo Berti. La benedizione al nuovo presidio sarà impartita da Padre Ghilardi.

