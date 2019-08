Università di Firenze. Corsi a numero programmato, le prossime scadenze

Per prepararsi alle prove di ammissione, materiali disponibili online. Ancora aperti i termini per la domanda ad alcune triennali

FIRENZE - Università di Firenze. Corsi a numero programmato, le prossime scadenze: per prepararsi alle prove di ammissione, materiali disponibili online.

Ancora aperti i termini per la domanda di ammissione ad alcuni dei corsi di laurea triennale e a ciclo unico a numero programmato dell’Università di Firenze Università di Firenze.

I corsi sono quelli di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e in Chimica e tecnologia farmaceutiche, il corso di laurea professionalizzante in Tecnologie e trasformazioni avanzate per il settore legno arredo edilizia e i corsi di laurea triennale in Biotecnologie; Scienze biologiche; Scienze farmaceutiche applicate-Controllo qualità; Disegno industriale; Professioni sanitarie; Scienze e tecniche psicologiche; Scienze motorie, sport e salute; Scienze dell’educazione e della formazione.

Per questi corsi occorre presentare la domanda per le prove di ammissione entro venerdì 9 agosto; i bandi e tutte le informazioni utili sono disponibili a questo link.

Per la preparazione alle prove di ammissione ai corsi a numero programmato, l’Ateneo fiorentino mette a disposizione online (a questo link) cinque compendi su altrettante discipline (logica, matematica, fisica, biologia, chimica) che raccolgono in forma sintetica contenuti importanti per l’accesso ai corsi di studio universitari.

I compendi, realizzati nell'ambito delle attività di orientamento dell’Ateneo con il progetto “Dialogare”, sono pubblicati anche in versione interattiva sul portale bandi di ammissione e verifica conoscenze a questo link.