Aspiranti assaggiatori di olio di oliva: corso ufficiale di AIRO a Firenze

Conoscenza filiera olivicola, degustazione, abbinamento olio-cibo: proposta didattica su tre livelli

FIRENZE - Per consentire agli appassionati e ai cultori della gastronomia, ai ristoratori, ai professionisti del settore olivicolo e agli operatori del commercio agroalimentare di approfondire le conoscenze dell’olio extravergine di oliva, AIRO (Associazione Internazionale Ristoranti dell’Olio) propone un nuovo percorso formativo dedicato alla conoscenza della filiera olivicola, alla degustazione e all’abbinamento olio-cibo.

I corsi vengono organizzati in Toscana, Emilia Romagna e Lombardia. La proposta didattica è stata sviluppata in tre livelli, è possibile iscriversi al primo livello e decidere in seguito se proseguire con i successivi e ottenere il diploma di Idoneità fisiologica all’assaggio dell’olio di oliva vergine, riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo (MIPAAFT).

Il corso è tenuto secondo i criteri stabiliti dal Reg CEE n° 2568/91 e successive modifiche e dal decreto MIPAAF del 18 giugno 2014.

Quello che si svolge a Firenze è giunto alla terza edizione ed è accreditato dalla Federazione Toscana Dottori Agronomi e Dottori Forestali: agli iscritti è riservato uno sconto del 10% sul costo del corso.

Il primo livello ha per oggetto le conoscenze di base relative alla filiera dell’olio extravergine di oliva, dagli aspetti agronomici alla trasformazione e conservazione, e i fondamenti della tecnica di degustazione trasmessi attraverso l’assaggio di oli vergini ed extravergini e la valutazione degli abbinamenti olio-cibo.

Si prosegue poi, nel secondo livello, con un approfondimento degli argomenti del primo livello, in particolare sull'aspetto della valorizzazione dell'olio extravergine d'oliva, gli attributi positivi, l'uso in cucina, l'aspetto nutraceutico, con una panoramica sulle cultivar nazionali e internazionali.

Il corso punta inoltre alla valorizzazione dell'abbinamento gastronomico, per cui ci sono Chef selezionati da AIRO che presentano le loro proposte, durante le quali i corsisti hanno modo di testare l'incidenza dell'olio sul piatto, cercando di scoprire i segreti dell'abbinamento olio-cibo. Sono previste prove pratiche di assaggio di oli di qualità, sia italiani che esteri.

Il terzo livello, infine, è riservato ai corsisti interessati ad acquisire l’attestato di Idoneità Fisiologica all’Assaggio di oli di oliva vergini e si comporrà di quattro appuntamenti dedicati alle prove selettive sugli attributi riscaldo, rancido, avvinato e amaro.

Divulgare le conoscenze sull’olio extravergine di oliva d’eccellenza è la principale missione di AIRO, un messaggio che l’associazione desidera portare a un pubblico ampio.

Il corso infatti non si rivolge soltanto ai professionisti dell’olio o a coloro che desiderino diventarlo, ma è un’ottima opportunità di approfondimento anche per i consumatori più attenti agli aspetti salutistici degli alimenti. Inserito nel contesto della dieta mediterranea, l’oro verde vanta comprovate proprietà terapeutiche: l’olio extravergine di oliva è un prodotto straordinario che, se consumato nelle giuste quantità, riduce il rischio cardiovascolare, migliora il profilo lipidico e riduce i valori della pressione arteriosa, oltre ad essere un valido alleato nella prevenzione del tumore all'intestino.

Costituisce un vero e proprio farmaco, come riportato recentemente dalla Food and Drugs Administration statunitense.

Dunque, consumarlo con moderazione e nelle sue migliori espressioni qualitative è anche una scelta a favore della nostra salute e del nostro benessere.

La conduzione delle lezioni è stata affidata ad alcuni dei massimi esperti del settore. A partire dalla prima lezione, un parterre di agronomi, professori, dottori, assaggiatori, consulenti e giornalisti specializzati accompagna i partecipanti nel loro percorso formativo.

Personalità autorevoli quali: Filippo Falugiani - Presidente di A.I.R.O., Franco Pasquini - Presidente e capo panel di ANAPOO, Alberto Grimelli - Dottore agronomo e giornalista, Fiammetta Nizzi Grifi - Dottore agronomo del Consorzio Olio DOP Chianti Classico, Cristian Sbardella - responsabile marketing e comunicazione Olio IGP Toscano, Alessandro Parenti - Professore dell’Università degli Studi di Firenze, Marco Pampaloni - Dottore agronomo e capo panel, Simona Pappalardo - Dottore agronomo e assaggiatrice AIRO, Cristian Marinelli - RAQ presso Analytical Food, Chiara Cherubini - tecnico di laboratorio Analytical Food, Giacomo Trallori - Dottore gastroenterologo, Pietro Barachini - Società Pesciatina di Olivicoltura, Silvia Maccari - Chef “The Florence School of Olive Oil”, Farida Furini - tecnico di laboratorio Valore Italia.

Le lezioni del prossimo corso per aspiranti assaggiatori di olio di oliva inizieranno il 13 gennaio 2020, in orario serale (19-21) presso Hotel Mirage, via Francesco Baracca 231, 50127 Firenze.

Per informazioni: Responsabile Didattica e Ricerca, dottoressa Elisa Corneli info@associazioneairo.com. Per scaricare il programma completo e la domanda d’iscrizione: www.associazioneairo.com/formazione.

Sponsor e Partner