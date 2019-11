Frana lungo l'Autopalio, chiusa la carreggiata verso Firenze all'altezza del Bargino

Tecnici Anas al lavoro per riaprirla il prima possibile. Uscita obbligatoria a Bargino

FIRENZE-SIENA - Riflessi anche sulla Firenze-Siena per questa ondata di maltempo che ha colpito anche il nostro territorio.

L'Autopalio risulta infatti chiusa nella carreggiata verso Firenze all'altezza del Bargino, a causa di una frana.

I tecnici di Anas sono al lavoro per la risoluzione della frana stessa, ma fino a quando non sarà tutto a posto per chi va in direzione Firenze c'è uscita obbligatoria a Bargino.

Si sale verso San Casciano per poi eventualmente rientrare dall'ingresso di San Casciano in Autopalio.

++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO ++