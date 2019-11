Il sindaco di Firenze e l'A.C. Fiorentina calcio premiati dall'Associazione Macellai

A consegnare le medaglie a Villa Viviani, Stefano Secci della Macellerie Secci Dario & C. snc di San Casciano

SAN CASCIANO - Una serata di premiazione, all’insegna della “ fiorentinità”, quella svoltasi mercoledì 13 novembre a Villa Viviani a Firenze. L’Associazione dei Macellai di Firenze e Provincia ormai da anni premia, nel corso della cena annuale, coloro che si sono distinti nel tenere alto il nome della carne “Fiorentina” nel mondo.



Quest’anno lo scettro di “ambasciatore nel mondo della Fiorentina”, è andato al sindaco di Firenze Dario Nardella e alla A.C. Fiorentina calcio.



A consegnare le medaglie, Stefano Secci della Macellerie Secci Dario & C. snc di San Casciano, in veste di presidente dell’Associazione, che ha raccontato per il lettori del Gazzettino del Chianti questa importante serata.



“Con il presidente dell’Accademia della Fiorentina,- ci spiega Stefano Secci- il Professor Andrea Giuntini, quest’anno abbiamo scelto il sindaco di Firenze Dario Nardella, portavoce della “Fiorentina” come patrimonio “immateriale” dell’UNESCO e la A.C. Fiorentina calcio, nella persona di Joe Barone, Direttore Generale della societa’ e Joseph Commisso, figlio del Presidente.



“Abbiamo però voluto aggiungere un riconoscimento speciale alle donne che lavorano sempre più numerose nel nostro settore - continua Stefano Secci- “le Regine della macelleria” perché crediamo che un tocco di femminilità sia oggi ancor più necessario per la buona riuscita della nostra attività”. Il titolo è andato a Biscioli Eugenia e a Barnini Simona.



Una serata di festa, grazie all’organizzazione di Nicola Canino e di Giovanni Brajon, che in un momento di crisi del commercio come quello attuale vede l’Associazione dei Macellai consacrare la sua identità di categoria nel territorio e tra la gente perché “la salute delle persone sta anche in quello che si mangia”.



“Infatti - continua Stefano Secci - il nostro è ancora oggi un lavoro artigianale, fatto dalle persone con prodotti del territorio, controllati e di alta qualità per offrire qualcosa di genuino ai nostri clienti”.



“Per questo - ribadisce Stefano Secci - serve una semplificazione normativa e fiscale e un’apertura di questo mestiere anche verso i giovani se vogliamo che territori come il nostro Chianti restino un avamposto a tutela della salute e del buon mangiare.”



Importante comunque tenersi al passo con i tempi; essere un’associazione viva che custodisce la tradizione ma guarda anche al futuro.

Per questo, grazie soprattutto al lavoro del responsabile commerciale, Alessandro Mugnai, l’Associazione è l’unica a livello nazionale a vantare una sua piattaforma social e in occasione della cena è stato presentato anche il nuovo marchio “Le Bonta’ dei Beccai”.



Presenti alla premiazione molte autorità politiche come Stefania Saccardi assessore alla Salute della Regione Toscana, Eugenio Giani Presidente del Consiglio Regionale della Toscana, Cecilia Del Re assessore all’Urbanistica del comune di Firenze ed il Procuratore Capo di Firenze Marcello Viola.



“ Un ringraziamento doveroso - conclude Stefano Secci - agli altri tre membri della presidenza della nostra Associazione che sono Luca Menoni, Alessandro Mugnai e Aristide Bucchi, con i quali condivido l’impegno e la passione per proteggere ma anche rinnovare ogni giorno questo mestiere bellissimo, che unisce la ricerca di qualità allo star bene delle persone”.