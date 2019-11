40 anni di "The Wall": sabato 30 novembre con i Pink Floyd all'Arci San Casciano

Dalle 21.30 alla casa del popolo del capoluogo la tribute band dei Pill Pink celebra uno degli album icona del rock

SAN CASCIANO - Sabato 30 novembre al circolo Arci di San Casciano, in via dei Fossi (inizio alle 21.30) si celbrano i "40 anni di The Wall", il capolavoro dei Pink Floyd.

Come? Insieme ai Pill Pink, tribute band del gruppo che ha attraversato generazioni e generazioni di appassionati.

Il 30 novembre infatti non è solo la festa della Toscana, ma anche l'anniversario di uno dei dischi più conosciuti al mondo.

"The Wall", undicesimo disco della band inglese, insieme a "The dark side of the moon", è il più iconico.

Si tratta di un disco rock incentrato sulla storia di un personaggio di fantasia, una rockstar di nome Pink (in parte Waters in parte Barrett). A causa di una serie di traumi psicologici, arriva a costruirsi un "muro" mentale di isolamento.

I disagi, soprattutto infantili, che portano Pink a questa scelta drammatica sono la morte del padre verso la fine della seconda guerra mondiale, la madre iperprotettiva, gli insegnanti scolastici eccessivamente autoritari ed avvezzi alle punizioni corporali e i tradimenti della moglie.

Ingresso a offerta libera, gratuito per i soci Arci e Coop. L'evento è patrocinato dal Comune di San Casciano, sostenuto dagli sponsor Unicoop Firenze, Cgil, Spi, ChiantiBanca e Unipol Sai.

Saranno attivi i servizi bar e pizzeria.