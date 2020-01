Locanda "Le Tre Rane": dal 9 gennaio arriva il menu "Quando fa freddo"

Ecco i quattro piatti (pensati dallo chef Stefano Frassineti) pensati per questo gennaio freddissimo. Scaldano solo... a leggerli

POGGIO CASCIANO (BAGNO A RIPOLI) - Eccoli i piatti di gennaio della Locanda "Le Tre Rane", che nella Tenuta di Ruffino a Poggio Casciano (Bagno a Ripoli) ci faranno affrontare al meglio l'inverno più rigido.

"Quando fa freddo". Questo il filo conduttore dei quattro piatti pensati (oltre a questi c'è, ovviamente, tutta la carta) dallo chef Stefano Frassineti.

"Per alzare la temperatura - dicono dalla Locanda - abbiamo la ricetta perfetta: circondarsi di persone e sapori che riscaldino le nostre giornate".

Andiamo a scoprirli, anche in abbinamento ai vini Ruffino.

Come antipasto: Bruschetta al cavolo nero, polenta di farina di ceci con salsa di maiale leggermente piccante; in abbinamento DueLuglio, Vermentino Toscana Igt 2018.

Come primo piatto: Pasta e fagioli d'autore; in abbinamento Fiasco Ruffino Chianti Superiore Docg 2017.

Come secondo piatto: Cinghiale in umido con polenta e cacciucco di cavolo; in abbinamento Riserva Ducale Oro Chianti Classico Gran Selezione Docg 2015.

Come dolce: Soufflè al cioccolato; in abbinamento Serelle Vin Santo del Chianti 2015.

Per saperne di più e per prenotare, 3783050220 e letrerane@ruffino.it.

Per maggiori informazioni, consultare i menù, conoscere le iniziative e le serate speciali: www.letreraneruffino.it, la pagina Instagram e Facebook @letreraneruffino.

CONTENUTO SPONSORIZZATO