Coronavirus: fra i sei positivi di Asl Toscana centro anche un sancascianese

Diffusi in serata i dati relativi ai sei nuovi contagiati rilevati fra il 3 e il 4 marzo

SAN CASCIANO - Le voci insistenti che giravano da ieri, martedì 3 marzo, a San Casciano, hanno trovato conferma poco dopo le 20.30 di oggi.



Quando la Regione Toscana ha confermato ufficialmente il primo caso di Coronavirus nel comune chiantigiano.

Riportiamo integralmente la comunicazione.





"Integrazione del comunicato inviato nel pomeriggio sui 19 nuovi casi positivi di Coronavirus registrati oggi in Toscana, inviamo le informazioni relative ai pazienti della Asl Toscana Centro: I nuovi casi positivi registrati oggi nella Asl Toscana centro sono 6, Si tratta di una donna dell'81, di Scandicci, in buone condizioni, a casa.



Un uomo del '41, di Firenze, ricoverato a Malattie infettive di Careggi, in condizioni stazionarie. Una donna di 65 anni, dell'area fiorentina, ricoverata in Terapia intensiva a Careggi, in condizioni critiche.

Un uomo dell'area fiorentina, del '52, cardiopatico e diabetico, ricoverato in Terapia intensiva a Careggi, in condizioni critiche. Un uomo del '67 di San Casciano, ricoverato a Malattie infettive di Careggi.

Un uomo dell'area fiorentina, di 61 anni, trasferito da Ponte a Niccheri a Terapia intensiva di Careggi, in condizioni critiche".