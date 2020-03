I contagi di oggi nell'Ausl Toscana Centro: c'è anche un grevigiano

Si tratta di un 82enne, ricoverato in condizioni discrete all'ospedale Santa Maria Annunziata

GREVE IN CHIANTI - Sono 38 i casi positivi e uno clinicamente guarito nei territori dell’Ausl Toscana Centro registrati oggi, lunedì 16 marzo.

Ad oggi risultano inoltre tre decessi, una donna e due uomini, nei territori dell’Ausl Toscana Centro.

Venti i casi nel territorio fiorentino: un uomo di 65 anni di Calenzano, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio; una donna di 42 anni di Firenze in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio ; un uomo di 75 anni di Firenze, ricoverato in condizioni critiche al San Giuseppe di Empoli; una donna di 44 anni di Firenze ricoverata in condizioni discrete a Careggi; una donna di 66 anni di Firenze ricoverata in buone condizioni al Santa Maria Annunziata; un uomo di 58 anni di Pergine Valdarno ricoverato in condizioni critiche a Careggi.

Un uomo di 44 anni di Firenze in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio; un uomo di 60 anni di Vaglia ricoverato in condizioni discrete al Santa Maria Annunziata; un uomo di 64 anni di Firenze ricoverato in condizioni critiche a Careggi; un uomo di 87 anni di Pelago ricoverato in buone condizioni al Santa Maria Annunziata; un uomo di 82 anni di Greve in Chianti ricoverato in condizioni discrete al Santa Maria Annunziata; una donna di 62 anni di Firenze ricoverata in condizioni discrete al San Giovanni di Dio; un uomo di 66 anni di Firenze ricoverato in condizioni discrete a Careggi.

E ancora: un uomo di 77 anni di Firenze ricoverato in buone condizioni a Careggi; un uomo di 91 anni di Firenze ricoverato in buone condizioni al Santa Maria Nuova; un uomo di 69 anni di Firenze ricoverato in condizioni critiche al Santa Maria Nuova; un uomo di 52 anni di Sesto fiorentino in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio; una donna di 90 anni di Firenze ricoverata in buone condizioni al Santa Maria Nuova; un uomo di 66 anni di Firenze ricoverato in condizioni discrete a Careggi; un uomo di 37 anni di Firenze ricoverato in buone condizioni al San Giovanni di Dio.

Due i casi nel territorio empolese; una donna di 48 anni di Santa Croce sull’Arno ricoverata in buone condizioni al San Giuseppe; un uomo di 60 anni di Capraia e Limite ricoverato in buone condizioni al San Giuseppe.

Cinque i casi nel territorio pratese: una donna di 31 anni di Prato in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio; un uomo di 64 anni di Montemurlo ricoverato in buone condizioni al Santo Stefano; un uomo di 40 anni di Prato ricoverato in buone condizioni al San Jacopo; un uomo di 57 anni di Prato ricoverato in buone condizioni al Santo Stefano; un uomo di 53 anni di Prato ricoverato in buone condizioni al Santo Stefano.

Undici i casi nel territorio pistoiese (e un clinicamente guarito): un uomo di 42 anni di Pistoia, ricoverato in discrete condizioni al Santa Maria Annunziata; una donna di 77 anni di Pistoia, ricoverata in buone condizioni al San Jacopo; un uomo di 35 anni di Pistoia in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio; un uomo di 86 anni di Montecatini Terme ricoverato in buone condizioni al San Jacopo; una donna di 56 anni di Serravalle Pistoiese ricoverato in buone condizioni al San Jacopo; una donna di 45 anni di Montecatini Terme in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio; una donna di 52 anni di Montale, clinicamente guarita, in isolamento presso il proprio domicilio.

Infine: una donna di 82 anni di Pistoia ricoverata in buone condizioni al San Jacopo; un uomo di 60 anni di Pistoia ricoverato in buone condizioni al San Jacopo; una donna di 95 anni di Pistoia ricoverata in buone condizioni al San Jacopo; una donna di 62 anni di Pistoia ricoverata in buone condizioni al San Jacopo; un uomo di 69 anni di Pistoia ricoverato in buone condizioni al San Jacopo.

A breve, conclusa l’indagine epidemiologica per individuare i contatti stretti dei singoli soggetti contagiati, saranno informate adeguatamente le autorità territoriali.