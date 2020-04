Salt@LaFila, Unicoop lo attiva anche nel nostro territorio (dopo la sperimentazione)

Già presente a Impruneta, partirà anche a San Casciano, Tavarnelle e Bagno a Ripoli: come funziona

FIRENZE - Si chiama Salt@LaFila il sistema scelto da Unicoop Firenze per permettere a soci e clienti di prenotare l'ora in cui poter accedere al supermercato, senza fare la fila.

Dopo una prima fase di sperimentazione in alcuni punti vendita di Firenze, Sesto Fiorentino e Arezzo, nei prossimi giorni il sistema sarà disponibile nella maggioranza dei negozi di Unicoop Firenze.

"Il sistema - dicono da Unicoop - ha già riscosso l'apprezzamento di soci e clienti che lo hanno provato negli scorsi giorni".

Salt@LaFila è l'applicazione per snellire le code fuori dai supermercati dovute al contingentamento degli ingressi a causa dell'emergenza Coronavirus, attraverso la pianificazione delle presenze all'interno del punto vendita.

Per effettuare la prenotazione, basta accedere a Salt@LaFila al link https://coopfi.saltalafila.io ed effettuare la registrazione, inserendo la propria e-mail (i punti vendita saranno implementati in questi giorni, ad oggi ad esempio non trovate ancora San Casciano, Tavarnelle e Bagno a Ripoli).

A quel punto l'utente riceverà una e-mail con il link per attivare l'account, specificando una password.

Completata questa operazione l'utente può cominciare a prenotare il momento in cui desidera recarsi a fare la spesa.

Scelto il punto vendita ed effettuata la prenotazione, basterà presentarsi al supermercato il giorno e l'ora prestabilita e mostrare all'ingresso la prenotazione stampata o sul cellulare.

Per ogni fascia oraria verrà riservata una quota dei posti disponibili nel supermercato.

“Con Salt@LaFila sperimentiamo una ulteriore modalità per la spesa in sicurezza dei nostro soci e clienti - spiega la Cooperativa - il sistema permette agli utenti di non dover fare lunghe file davanti agli ingressi e ai punti vendita di programmare le presenze e gli accessi”.

Qui sotto l'elenco dei punti vendita in cui è attiva e verrà attivata Salt@LaFila Negozi in cui la sperimentazione è partita venerdì 17 aprile: Sesto Fiorentino - via Petrosa, Firenze, Gavinana, Firenze - Cimabue, Impruneta.

Negozi in cui la sperimentazione è partita ieri lunedì 20 aprile: Arezzo - viale Amendola, Arezzo - via Vittorio Veneto.

Negozi in cui Salt@LaFila è attiva da oggi martedì 21 aprile: Siena - Grondaie, Empoli - via Sanzio, Pontedera, Prato - Pleiadi, Lucca - via Puccini, Firenze - Ponte a Greve, Poggibonsi, Pistoia, Fucecchio, Pisa - Cisanello, Montecatini, Lastra a Signa, Cascina - Centro dei Borghi.

Negozi in cui Salt@LaFila sarà attiva da domani mercoledì 22 aprile: Agliana, Santa Maria a Monte, Figline Valdarno, Pontassieve, Borgo San Lorenzo, Castelfiorentino, Lucca - via Tiglio, Montevarchi.

Negozi in cui Salt@LaFila sarà attiva da giovedì 23 aprile: Firenze - Coverciano, Campi Bisenzio, Empoli - via Susini, Montelupo, Firenze - Carlo del Prete, Bagno a Ripoli, Bientina, Monsummano, Santa Croce sull'Arno.

Negozi in cui Salt@LaFila sarà attiva da venerdì 24 aprile: Firenze - Isolotto, Colle di Val d'Elsa, Borgo a Buggiano, Firenze - via Forlanini, Certaldo, Firenze - piazza Leopoldo, San Giovanni Valdarno, San Miniato, Siena - Cittadini, Sesto Fiorentino - Il Neto, Firenze - Le Piagge, Prato - Fabbricone, Castelfranco.

Negozi in cui Salt@LaFila sarà attiva da lunedi 27 aprile: Sansepolcro, Prato - via Valentini, San Casciano, Pisa Porta a Mare, Ponsacco, Signa, Montemurlo, Quarrata, Barberino Mugello, Volterra, Tavarnelle.