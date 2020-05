Villa Jole, la Lega replica al sindaco: "Ha qualcosa da nascondere?"

"Perché tanto nervosismo quando la Lega chiede solo chiarezza? E' dittatura governativa"

BAGNO A RIPOLI - "Sindaco Casini, qualcosa da nascondere sulla gestione dell'emergenza nella Rsa di Villa Jole? Perché tanto nervosismo quando la Lega chiede soltanto chiarezza?".

La Lega Bagno a Ripoli replica alla risposta data dal primo cittadino ripolese durante la diretta Facebook di giovedì 30 aprile, alla richiesta della stessa Lega di una Commissione Speciale a Bagno a Ripoli sui contagi avvenuti nella Rsa.

Una richiesta, rincara la Lega, fatta "contro ogni dittatura governativa e locale di una classe amministrativa che negli ultimi tempi vuole stare da sola al comando, senza contraddittorio e senza alcuna opposizione".

"La Lega - rimarcano - si batterà sempre per avere chiarezza su quanto accaduto e chiederemo pertanto la commissione speciale proprio perché prevista dalla legge. Nessun costo per la collettività se non il pericolo per qualcuno di mettere in luce eventuali responsabilità qualora dovessero emergere".

"Il nervosismo del sindaco di Bagno a Ripoli - rilanciano - l'attacco al nostro partito e la voglia di abbassare i riflettori sul caso non ce lo saremmo aspettato. Il nostro primo pensiero va a coloro che sono stati contagiati e non meno allo straordinario lavoro del personale. Chi ha lavorato in questa struttura è stato sottoposto a un rischio di contagio elevatissimo e adesso anche per il sacrificio di queste figure professionali è doveroso approfondire più possibile".

"Oltretutto - dicono ancora - la sua fervida ironia si scontra con il buonsenso istituzionale della Regione Toscana che ha accolto la proposta dell'opposizione per l'istituzione di un'indagine conoscitiva sulla realtà delle Rsa toscane".

"Come detto - concludono - il regolamento lo conosciamo bene, l'aspettiamo in consiglio comunale caro sindaco Casini. Nel frattempo insieme ai suoi compagni di partito si ripassi bene la costituzione, le regole democratiche, la tolleranza per l'opposizione e per chi non la pensa come lei. Buono studio".