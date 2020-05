Progettazione e lavori in casa, idee online. Il portale Archisio

Piattaforma innovativa che punta molto sul concetto di qualità offrendo una vetrina ai professionisti

Un posto dove trovare i migliori professionisti della casa, esperti del settore divisi in base a competenze e campi di azione ed inquadrabili in macroaree quali Architettura, Edilizia, Arredamento.

Nasce così, per rispondere alle sempre crescenti esigenze di rivolgersi al web per trovare risposte, la realtà di Archisio, portale che può essere utile quando si devono reperire professionisti della casa specializzati e qualificati.

Una piattaforma innovativa che punta molto sul concetto di qualità offrendo una vetrina ad architetti, interior designer, imprese di ristrutturazione, geometri, artigiani e tutte le altre figure delle quali si può avere necessità quando si devono eseguire lavori presso la propria abitazione.

È il nuovo fenomeno dei portali che fungono da piazza virtuale all’interno della quale avviene l’incontro tra domanda ed offerta: una moderna declinazione del concetto di mercato che sfrutta le potenzialità della tecnologia internet per reperire contatti di professionisti, visionare lavori svolti in precedenza, richiedere preventivi.

Un meccanismo che tocca ormai da vicino anche il mondo degli esperti della casa.

Una vetrina per i professionisti della casa

Il portale Archisio è una vetrina all’interno della quale un professionista della casa può essere inserito per promuovere i propri prodotti e servizi. Un modo concreto di dar vita a nuove possibilità di business entrando in contatto con una vetrina potenzialmente smisurata di clienti ai quali proporre i propri servizi.

La piattaforma Archisio è estremamente intuitiva e facile da navigare pur mantenendo al contempo un aspetto grafico molto godibile. L’immediatezza deriva dalla possibilità di filtrare la ricerca del professionista in due semplici passaggi, inserendo la tipologia di figura desiderata ed il cap, così da avere risultati affinati e geolocalizzati.

Nei risultati che si ottengono, aspetto non da poco, ogni professionista è inserito all’interno di una apposita pagina che nel concreto è un mini sito personale, uno spazio da curare e gestire nel quale è possibile inserire ogni informazione sulla propria attività, comprese foto di lavori svolti in precedenza per consentire a chi naviga una scelta consapevole, basata su un qualcosa di visibile.

Qualità e ricercatezza

L’aspetto inedito di Archisio in rapporto ai diversi portali presenti in rete è proprio la ricerca di qualità in ogni fase della navigazione. Un filtraggio che nasce a monte, dal momento della selezione dei professionisti della casa da inserire e che prosegue nel modo in cui questi vengono presentati all’utente, con profili curati e ricchi di immagini.

Per l’utente il vantaggio è quello di poter visionare, a primo colpo d’occhio, lavori eseguiti in precedenza così da capire subito quale potrebbe essere il professionista adatto e richiedere preventivi di qualità per i propri lavori edili.

Progettare e realizzare lavori per la propria abitazione diventa così più facile; un’idea che ricalca il concetto di portali per trovare i migliori professionisti della casa con l’aggiunta di qualità, attenzione e ricercatezza.