IMPRUNETA 15.12.2018 h 09:34 Di Redazione

L come libri, L come liberi, ultimi incontri del 2018 in biblioteca

Prima di Natale terminerà la lettura di "Le mie amiche streghe", scritto dalla giornalista scientifica Silvia Bencivelli

IMPRUNETA - Ogni martedì e venerdì mattina, alle 10, la Biblioteca comunale di Impruneta si anima di personaggi e storie grazie al Gruppo di Lettura condotto dal prof. Cesare Cristofolini. Prima di Natale terminerà la lettura di “Le mie amiche streghe”, scritto dalla giornalista scientifica Silvia Bencivelli, storia della quasi quarantenne Alice e delle sue tragicomiche avventure sul confine tra scienza e stregoneria. Gli ultimi incontri del 2018 sono previsti per martedì 18 e venerdì 21 dicembre. Nell'incontro prima delle feste verrà comunicato il titolo del prossimo libro al centro degli incontri. La partecipazione è libera e gratuita e ci si può sempre inserire. L'esperienza del gruppo di lettura apre nuovi orizzonti al piacere dell'analisi creativa, all'attenzione alle parole e allo scambio di aneddoti, quindi è un'esperienza consigliata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA