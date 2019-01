"Firenze ha dimenticato Marcello Guasti anche nella morte", la lettera aperta

"Indignati per l'assenza di cordoglio da parte dell'amministrazione fiorentina"

BAGNO A RIPOLI - "Siamo indignati e sbigottiti di fronte all'assenza di un qualsiasi cenno di cordoglio da parte dell'amministrazione fiorentina. Non un rigo, una parola, un fiore. Nessuna presenza né ufficiale né ufficiosa al funerale di Marcello Guasti, svoltosi martedì, dove invece erano presenti i sindaci di Bagno a Ripoli e Fiesole".

Una lettera sottoscritta da amici e ammiratori dell'opera dell'artista sottolinea la distanza percepita dall'ammnistrazione di Firenze nei confronti di Guasti, scomparso nei giorni scorsi.

"Firenze ha perso da pochi giorni uno dei suoi più grandi artisti - prosegue la lettera inviata per conoscenza anche al sindaco di Firenze e al sindaco di Impruneta - una personalità originale e allergica alle etichette, che ha attraversato con la sua creatività quasi un secolo di storia. Marcello Guasti, classe 1924, è stato incisore, pittore e scultore di importanza riconosciuta. Le sue opere, disseminate in tutta la Toscana, presenti in Italia e all'estero, sono arrivate di recente fino in Cina, dove un museo di rilievo ha ritenuto esemplare il suo percorso artistico. Tra un mese Fiesole, che ospita il suo Monumento ai tre carabinieri, gli dedicherà una mostra".

Continua la lettera: "E Firenze? Qui, nella sua città, Guasti non ha mai ricevuto l'attenzione che meritava. La sua monumentale fontana Terra Aria Acqua Fuoco, posta all'ingresso Firenze Impruneta dell'A1, è a secco da anni, abbandonata in condizioni di totale degrado, nell'indifferenza dei comuni di Firenze e Impruneta che dovrebbero gestirla. Petizioni con centinaia di firme non hanno sbloccato il rimpallo di responsabilità che pare sottostare a questa penosa situazione".

"Nemmeno la morte dell'Artista ha smosso Firenze dal suo letargo - continuano - Se ne va così, nel silenzio del palazzo, uno dei pochi artisti contemporanei fiorentini. Come diceva Guasti scherzando, "Lo capiranno tra 50 anni!". E noi aggiungiamo "Forse, ma sarà comunque tardi".

A firmare la lettera Gianni Bernacchioni, Marco Fallani, Paolo Ferracci, Alberto Grazzini, Joshua Held, Vanessa Held, Paolo Maggi, Elisia Lilla Menduni, Beppe Miceli, Lorenza Pampaloni, Filippo Romagnoli, Fabrizio Rossi