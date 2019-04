Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno: al via il voto per il rinnovo

In sei seggi fino a venerdì. Altri 42 saranno poi aperti sabato 6 aprile. Tutte le informazioni

FIRENZE - Pronti, via: sono aperti i primi 6 seggi per le elezioni del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno (in foto sopra il presidente uscente Marco Bottino).

Si tratta dei seggi settimanali (in cui comunque ogni consorziato può votare) aperti nelle sedi del Consorzio e delle Unioni dei Comuni del Mugello e della Val di Bisenzio: Borgo San Lorenzo (via Palmiro Togliatti, 45); Empoli (piazza del Popolo, 33); Firenze (via Verdi, 16); Pistoia (via Traversa della Vergine, 81); Sesto Fiorentino (via del Cantone, 45); Vernio (via del Bisenzio, 351, dal 2 al 4 aprile); Vaiano (piazza del Comune, 4), nei giorni 5-6 aprile).

Sabato 6 aprile sarà invece poi "election day" con altri 42 seggi allestiti in diversi comuni del comprensorio: elenco completo disponibile su cbmv.it/elezioni2019/seggi.

Per votare è sufficiente presentarsi in uno qualsiasi dei seggi con un documento d’identità (o documentazione che attesti la legale rappresentanza in caso di persone giuridiche); si vota esprimendo una sola preferenza tra i candidati della sezione di appartenenza per la quale sarà consegnata una sola scheda.

Info: cbmv.it/elezioni2019.