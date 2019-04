Settimana della Musica 2019: si comincia martedì 9 al Niccolini

Il concerto di apertura dell'Orchiestra del Conservatorio Cherubini di Firenze diratta dal maestro Pinzauti

SAN CASCIANO - Tutto è pronto per la prima edizione 2019 della Settimana della Musica al Teatro Comunale Niccolini, in programma dal 9 al 14 aprile.

Si comincia martedì 9 alle 21 con il concerto di apertura dell'Orchestra del Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze, diretta dal M° Alessandro Pinzauti.

In programma il Concerto Brandeburghese n. 3 e il n. 5 di Johann Sebastian Bach e la Sinfonia n. 4 di Franz Schubert: “Sono considerate tra le composizioni più complesse in ambito cameristico, solistico e di ensemble - spiega il direttore d'orchestra - Sia il concerto n. 3, sia il concerto n. 5 richiedono una preparazione estremamente accurata e una capacità di comunicazione fra i vari componenti dell'Orchestra che non trovano uguali nella musica classica”.



Pinzauti aggiunge: “Per quanto riguarda invece la Sinfonia n. 4 posso dire che si tratta di una composizione determinante nella poetica di Shubert. Realizzata quando aveva soltanto 19 anni, in essa emerge l'inconfondibile tempra del musicista, che poi ritroveremo anche nelle sue composizioni cameristiche”.

Spiega invece il direttore del Conservatorio Paolo Zampini: “Su graditissimo invito del Comune di San Casciano, con il quale è ormai consolidato il rapporto di collaborazione, sono lieto di poter condividere questo bel momento con il sindaco e amico Massimiliano Pescini. L’idea della Settimana della Musica, con un concerto d’apertura che vedrà la partecipazione dell’Orchestra del Cherubini, rappresenta per tutti noi un’opportunità che ci riempie di soddisfazione".



Continua il direttore del Conservatorio: "Il nostro istituto, ormai da molti anni, è impegnato nella valorizzazione della formazione orchestrale attraverso la classe del Prof. Paolo Ciardi e in quella, unica in Toscana, della classe di direzione d’orchestra. Titolare di quest’ultima disciplina è il Prof. Alessandro Pinzauti che avrà, in questo frangente, il compito e l’onore di dirigere una compagine formata da studenti, docenti ed ex studenti del Cherubini".

Conclude Zampini: "Spero che questa esperienza possa essere il nostro speciale numero zero e rappresentare un momento di riflessione per tutti coloro che hanno a cuore i valori legati all’insegnamento, all’apprendimento, alla diffusione della cultura. Il mio profondo ringraziamento va a tutti coloro che, superando problemi personali e professionali, hanno aderito all’iniziativa con professionalità, gioia e spirito di collaborazione”.

Ma tutto il programma della Settimana della Musica è molto interessante. Eccolo nel dettaglio.

Mercoledì 10 aprile, ore 21, Rewind Big Band e Paola Guadagno in concerto – diretta dal M° Leonardo Cremonini

Giovedì 11 aprile, ore 21, Orchestra Giovanile Rete Musica Toscana – diretta dal M° Gisella Cosi

Venerdì 12 aprile, ore 21, Concerto del Corpo Musicale Oreste Carlini – diretto dal M° Andrea Gheri, concerto finalizzato al compimento dei lavori di restauro della Scuola dell’infanzia di San Casciano in Val di Pesa.

Sabato 13 aprile, ore 21, OsmannGold in Black & White, concerto.

Domenica 14 aprile, ore 16,30, Punti di fuga 2019, spettacolo itinerante di musica, danza e teatro, a cura delle associazioni del territorio di musica, danza e teatro. Partenza dalla Chiesa di San Francesco, Monastero delle Clarisse. Partecipazione gratuita

Per info: Concerti – Teatro Comunale Niccolini, apertura biglietteria ore 20.00 – ingresso 10 euro. Punti di fuga – Ritrovo ore 16.30, Monastero delle Clarisse – partecipazione gratuita. Prenotazioni – Piazza della Repubblica 12, ufficio del Teatro: Lunedì 9.30 – 13.30 | 15.00 – 19.00, Giovedì e Venerdì 9.30 – 13.30. Tel. 055 8256388 – segreteria@teatroniccolini.it