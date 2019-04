I nomi, i volti, gli "identikit", dei cittadini nella lista civica per Francesco Casini

Artigiani, sportivi, studenti e volontari: dal mondo dell'associazionismo a quello delle professioni

BAGNO A RIPOLI - Ci sono l'olimpionico e la rappresentante di classe, l'avvocato e la scout, l'ingegnere, l'imprenditore e l'agricoltore. Artigiani e sportivi, studenti e volontari.

Sette sono donne, la metà under 40, il più giovane ha 18 anni e si sta preparando all'esame di maturità.

È una squadra di cittadini composita e variegata che unisce storie, età, professioni ed esperienze diverse di impegno civico e sociale, quella che alle elezioni amministrative di maggio sosterrà la ricandidatura di Francesco Casini a sindaco di Bagno a Ripoli (insieme alle liste di Sinistra Civica e del Partito democratico).

La presentazione alla stampa dei sedici protagonisti della Lista civica “Cittadini di Bagno a Ripoli-Francesco Casini Sindaco” si è svolta all'Antella con un'iniziativa in piazza Peruzzi.

“Un gruppo fortissimo - ha commentato Casini - rappresentativo di una larghissima fetta della società civile ripolese, del territorio e delle sue diverse anime, del mondo dell'associazionismo e delle professioni, dello sport e della scuola. Ho conosciuto molti dei sedici candidati durante la mia esperienza da sindaco e adesso hanno deciso di sostenermi nella corsa al secondo mandato mettendo a disposizione le loro esperienze e le loro capacità con un entusiasmo che mi rende felicissimo e che dà la carica”.

Nessuno dei sedici candidati della Lista civica “Cittadini di Bagno a Ripoli” per Francesco Casini si era mai avvicinato prima d'ora alla politica "tradizionale".

“Adesso - ha aggiunto Casini - si sono sentiti accomunati da un giudizio positivo sul lavoro che abbiamo svolto in questi cinque anni e dalla volontà di mettersi direttamente al servizio della comunità. Hanno deciso di dare un contributo in termini di proposte e lavoro concreto. Per portare a termine i progetti avviati, raggiungere tanti nuovi obiettivi che renderanno Bagno a Ripoli un luogo ancora migliore e più bello da vivere, e dare forza alle idee innovative che caratterizzeranno il prossimo mandato”.

Il logo scelto dalla Lista civica ha l'arancio come colore primario accompagnato da alcune bande di blu e la scritta in bianco “Cittadini di Bagno a Ripoli-Francesco Casini Sindaco”. Lo slogan scelto è “Dai forza alle tue idee”.

Di seguito, in ordine di lista, l'elenco completo dei sedici candidati.

Ci sono Eleonora François, 48 anni, avvocato civilista, già rappresentante del Comitato Vivere all'Antella e della Onlus un Petalo per Margherita; Leonardo Batignani, 42 anni, imprenditore di un'azienda di ceramiche; Angela Giannelli, 54 anni, consigliera dell’Associazione Ricreativa “Lo Stivale” di Candeli e presidente della sezione comunale di Federcaccia.

Simone Dessi, 49 anni, informatico di una compagnia assicurativa ed ex presidente della Usd Antella 99; Elena Mechi, 36 anni, storica dell'arte e insegnante di scuola secondaria, rappresentante del Comitato Vallina; Riccardo Forconi, 35 anni, imprenditore e artigiano, titolare di un'attività di parrucchieri e presidente dell'Associazione culturale Contrada Alfiere.

Laura Razzolini, 38 anni, ingegnere edile della Ausl Toscana Centro, rappresentante di classe all'istituto comprensivo Antonino Caponnetto; Tommaso Orlandi, 25 anni, agente di commercio, studente universitario e dirigente di campo della prima squadra del Belmonte; Noemi Salvati, 35 anni, laurea in Psicologia clinica e di comunità, amministratore di condominio, impegnata nell'ambito del sociale e della disabilità; Corso Petruzzi, 18 anni, studente dell’ultimo anno del Liceo scientifico “P.Gobetti”, sportivo e organizzatore di eventi;.

Claudia Sciarma, 27 anni, specializzanda in Astrofisica, socia del Gruppo Trekking ripolese e consigliere del Palio delle Contrade-Giostra della Stella; Alessandro Piccardi, 56 anni, operaio, già dirigente della Società Canottieri Comunali Firenze e fondatore della squadra “Dragon Boat” per donne operate di tumore al seno; Valentina Spinelli, 50 anni, già impiegata nel settore alberghiero, consigliera dei soci Coop di Bagno a Ripoli, rappresentante di classe alla scuola “F. Redi”.

E infine Riccardo Tempestini, 58 anni, campione italiano di pallanuoto, allenatore e atleta olimpionico a Seul nel 1988; Leonardo Toti, 47 anni, imprenditore agricolo e presidente del Circolo ricreativo di Villamagna; Gianni Volpi, 70 anni, maestro di judo e presidente del Judo Bagno a Ripoli, maglia azzurra con la Nazionale italiana.