Le avventure di Pinocchio interpretate dai Geni@tori di Mercatale

Appuntamento giovedì 13 giugno, alle 21.30 in piazza Vittorio Veneto: regia curata da Paolo Ciotti

MERCATALE (SAN CASCIANO) - Le avventure del burattino più famoso del mondo interpretate dal gruppo dei Geni@tori: a Mercatale sbarca il meraviglioso mondo di Pinocchio.

Giovedì 13 giugno alle 21.30 in piazza Vittorio Veneto i Geni@tori si esibiscono in "Le avventure di Pinocchio" di Carlo Collodi per l'adattamento e la regia di Paolo Ciotti.

Le marachelle, le bugie e gli indimenticabili episodi che fanno del burattino che sognava di diventare bambino il protagonista del libro più letto al mondo andranno in scena nella piazza mercatalina. Divertimento e comicità sono assicurati.

Diretti dall'attore e regista Paolo Ciotti, i Geni@tori sono: Francesca Becagli, Luca Berti, Alessandro Broccia, Glenda Butticè, Ketty D'Alfonso, Caterina Giani, Gianna Nardoni, Orsola Perri, Sara Romano, Francesca Simoncini, Linda Tassini, Ciro Vitiello.