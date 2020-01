Spegnete i telefonini, i giochi da tavola protagonisti in Biblioteca

La grande sfida in programma il 18 gennaio, tra Monopoli, Cluedo, Risiko e molto altro

PONTE A NICCHERI (BAGNO A RIPOLI) - Prima regola: spegnere i telefonini. Seconda regola: trascorrere un pomeriggio divertente riscoprendo il piacere di socializzare grazie ai giochi da tavola. La grande sfida, intitolata “Giochi in Biblioteca”, è in programma sabato 18 gennaio alla Biblioteca comunale di Bagno a Ripoli, che organizza l’evento insieme all’associazione Cemea Toscana e in collaborazione con la cooperativa sociale Il Cosmo.



Dalle 14.30 fino all’ora di cena, adulti e bambini potranno ritrovarsi nello SpazioPiù al piano terra per cimentarsi nei più svariati giochi da tavola: Monopoli, Risiko, Cluedo e molte altre attività che valorizzano i giochi di ruolo e di strategia, favoriscono relazioni e interazioni e stimolano fantasia e intuito.



“In questa occasione – dice il sindaco Francesco Casini – vale più che mai il principio che l’importante non è vincere ma partecipare. Sarà una giornata ‘smartphon free’, dove genitori e bambini potranno giocare insieme mettendo da parte per un giorno cellulari e giochi elettronici. Un pomeriggio di pausa da tanti strumenti certamente indispensabili ormai per la vita quotidiana ma che spesso rischiano di attenuare contatto e dialogo umano. Una buona occasione per socializzare e divertirsi insieme che se riscuoterà successo ci piacerebbe riproporre”.



La partecipazione è completamente gratuita e aperta bambini dai 7 anni in su, a ragazzi e adulti. Le attività ludiche saranno accompagnate da occasioni narrative dedicate alla storia dei giochi e dei giocattoli. La Biblioteca comunale è in via di Belmonte 38 in località Ponte a Niccheri. Info: 055 645879.