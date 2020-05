In vendita da questa mattina nei negozi del comune di Bagno a Ripoli le mascherine… per Margherita

BAGNO A RIPOLI – Da stamani, mercoledì 27 maggio, nei negozi dei Grassina, Antella e Bagno a Ripoli (e in alcuni di Firenze) sarà possibile acquistare le mascherine cucite dalle sarte del territorio ripolese, TutteInsiemePerEsistere, il cui ricavato sarà totalmente devoluto alla onlus Un Petalo per Margherita.

L’oggetto di protezione, divenuto ormai indispensabile, abbraccia così la solidarietà assumendo un ulteriore prezioso valore: l’associazione, ormai conosciuta, senza scopo di lucro sostiene la ricerca scientifica contro l’atassia di Friedreich, una rara malattia genetica neurodegenerativa di cui è affetta una giovane ragazza ripolese.

I negozi che hanno aderito alla vendita esporranno un adesivo identificativo. Le mascherine saranno vendute ad offerta libera tenendo conto che sono mascherine cucite da mani esperte, artigianali, dietro la cui preparazione ci sono ore di lavoro.

Colorate, per adulti e bambini, in cotone idrorepellente e quindi con il vantaggio di essere riutilizzabili. E con la novità che sarà possibile indossarle da entrambi i lati, double face insomma.

Le mascherine a favore di Un Petalo per Margherita 1 of 4

“L’associazione ha accolto con immenso piacere l’iniziativa delle donne TutteInsiemePerEsistere nel fare le mascherine anche per la nostra associazione” ci dicono dalla onlus.

“Un grande dono per noi – ammettono – in un momento in cui l’associazione non si può esprimere con i suoi consueti eventi pubblici. Il ricavato di queste vendite contribuirà a far parte di una donazione che faremo al lavoro di ricerca che stanno mandando avanti su di un medicinale per l’atassia di Friedreich, chiamato Etravirina, in Veneto”.

“Siamo veramente felici di potervi partecipare – concludono da Un Petalo per Margherita – in quanto la speranza di una cura non ci abbandona mai e questo grazie come sempre alla solidarietà del territorio che abbraccia la nostra causa con grande cuore”.

