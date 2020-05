13 agosto, festa di San Cassiano. Raccontatemi i vostri ricordi

Lunedì 13 agosto, festa di San Cassiano, santo patrono di San Casciano. Una festa un po' particolare, collocata a due giorni dal Ferragosto, in piena canicola estiva.

Se però vi capiterà di venire a San Casciano lunedì (qui sotto vi metto l'articolo con tutto il programma della festa, che in realtà inizia oggi, pubblicato sul nostro webmagazine WeChianti) troverete un paese pieno, strapieno di gente.

Ci sarò anche io. Che fino a un po' di anni fa rifuggevo il paese attorno a Ferragosto. E in questo mondo avevo anche "staccato" da San Cassiano per anni, dire quasi due decenni. Mi faceva, in un certo senso, tristezza essere a casa mentre tutti erano fuori.

Poi gli anni che passano, le esigenze (anche vacanziere) che si modificano. E qualche anno fa la "riscoperta" di San Cassiano. Di un paese che si disvela, nella sua anima religiosa e di tradizione popolare.

E allora, mi viene da chiedere (in particolare ai nostri lettori sancascianesi): qual è il vostro ricordo di San Cassiano? C'è qualcosa che vi fa "sentire" la festa?

La processione in paese con il Patrono? Il mercato nel Piazzone e in viale Garibaldi? I fuochi finali? Quello che si mangia quel giorno? Ci raccontate di… quella volta in cui? Insomma, fra passato e presente.

Magari sono legami con persone che non ci sono più. Babbi. Mamme. Nonni e nonne. Storie di famgilie e di vita. Di una festa che, anche lunedì prossimo, vivrò con piacere. Con i miei affetti più cari.

Raccontatemelo un vostro ricordo (potete inviarcelo a [email protected], postarlo come commento a questo articolo, inviarlo via WhatsApp al 3391552376): se ne raccogliamo un po' faranno "da corredo" alla fotogallery che pubblicheremo sul giornale il giorno dopo la festa… .

