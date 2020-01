Incidente fra auto e ciclista in centro a Greve in Chianti: 70enne all'ospedale

E' accaduto prima dell'ora di pranzo di ieri, all'incrocio fra via Battisti e via Vittorio Veneto

GREVE IN CHIANTI - Incidente fra un auto e un ciclista a Greve in Chianti, prima dell'ora di pranzo di ieri, giovedì 16 gennaio, in via Battisti, nei pressi della farmacia Stecchi.

Qui, all'incrocio con via Vittorio Veneto, per motivi che saranno analizzati dagli agenti della polizia dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino (intervenuta per i rilievi e per coordinare la viabilità durante i soccorsi) è avvenuta la collisione.

Per terra è rimasto il ciclista, un uomo di 70 anni: soccorso dal personale dell'ambulanza inviata dalla centrale del 118, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri in codice giallo.